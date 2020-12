Lebendiger Adventskalender im Seniorenzentrum Josefspark

Im Seniorenzentrum Josefspark in Eberhardzell findet seit einigen Tagen ein lebendiger Adventskalender statt. Schon seit ein paar Wochen bereiten sich Bewohner zusammen mit den Mitarbeitenden auf ihren Auftritt vor, viele haben beim Basteln des Adventskalenders in Form eines Baums geholfen. Jeden Tag kurz vor dem Mittagessen trägt ein Bewohner oder eine Bewohnerin ein Gedicht oder eine Geschichte vor. Alle freuen auf diese besonderen Minuten. Nachdem das „Türchen“ geöffnet wurde, wird symbolisch die Kerze am Adventsbaum angezündet. Alle freuen sich schon heute darauf, wenn alle Kerzen brennen und Heilig Abend ist.