Die Frauen des Chors „Le Crescentis“ mit ihrer Chorleiterin Birgit Barth laden am zum „Abend der leisen Töne“ am Sonntag, 1. August, um 19.30 Uhr in die Pfarrkirche St. Maria in Eberhardzell ein. Mit stimmungsvollen und teils auch nachdenklichen Liedern möchte der Chor in die Ferien- und Urlaubszeit einstimmen. Musikalischer Begleiter am E-Piano ist Johannes Tress. Der Eintritt ist frei. Es besteht eine Maskenpflicht.