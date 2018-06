„Le Crescentis“ begeistern beim Kirchenkonzert

Wieder einmal haben die „Le Crescentis“ des Liederkranzes Eberhardzell bei ihrem Kirchenkonzert in der voll besetzten Pfarrkirche St. Ottilia in Mühlhausen die Zuhörer überzeugt. Der Auftritt unter dem Motto „Lieder zwischen Himmel und Erde“ war gelungen.

„Geh deinen Weg und schau nicht zurück, geh deinen Weg nach vorne den Blick“ – so zogen die 21 Mädchen unter Leitung von Birgit Barth singend durch den Mittelgang in die Kirche ein. Dem folgten „Oh Herr, ich liebe dich“ und das einfühlsame „Dir gehört mein Herz“ aus dem Musical Tarzan. Das bekannte Stück „Hymn“ von Barcley James Harvest wurde von Isabelle Branz und Nadja Merk auf den Gitarren begleitet und rundete den ersten Teil ab.

Bei „Für ein Ave Maria“ unterstrichen die Sängerinnen das Gefühl von Geborgenheit. Nach „Gegrüßet seist du Maria“ wurde das lateinische „Ave Maria“ von Giulio Caccini klanglich und dynamisch wunderschön interpretiert – wie „Halleluja“ von Leonhard Cohen. „Hail holy queen“ und „I will follow him“ aus dem Film „Sister Act“ wurden zunächst ruhig und gefühlvoll vorgetragen, bevor die Sängerinnen swingend, klatschend und in Bewegung auf der Bühne standen. Als Solistin überzeugte Franziska Branz.

Dass der Chor auch Volumen hat und wieder in einem Pianissimo enden kann, zeigten die „Le Crescentis“ in John Rutters „Schau auf die Welt“. Artur Schupp war dem Chor in allen Liedern ein exakter und gefühlvoller Begleiter am Keyboard. Gleiches gilt für Silvia Ludescher, die mit ihren Percussions den Liedern eine besondere Note verlieh.

Frei und auswendig gesungen präsentierten die Sängerinnen ihr gelungenes Konzert. Nach einem lang anhaltenden Applaus wurde in das bekannte „We are the world“ von Michael Jackson eingestimmt. Hierbei faszinierten die Solistinnen Katharina Ehrlicher, Franziska Branz, Eva-Maria Mast, Stefanie Neumann, Silvia Sproll, Charlotte Nothelfer und Caroline Mast. Wieder singend durch den Mittelgang der Kirche verabschiedeten sich die Sängerinnen mit „Da berühren sich Himmel und Erde“ von ihrem Publikum.

Beim Stehempfang ehrte der Vorsitzende der Chorjugend des Oberschwäbischen Chorverbandes, Andreas Mayer, Corinna Stephan für zehn Jahre aktives Singen und überreichte ihr eine Urkunde.