Landwirte fordern: „Redet mit uns“

Die Bewegung „Land schafft Verbindung“ hatte am Mittwoch in ganz Deutschland von 16.30 bis 17 Uhr zu einem Schlepper-Flashmob aufgerufen. Mit der Aktion die niederländischen Landwirte solidarisch zu unterstützen und gegen das geplante Agrarpaket mit Düngeverordnung und dem Freihandelsabkommen Mercosur zu protestieren. Sie wünschen sich weiterhin eine regionale und nachhaltige Landwirtschaft.

Auch im Kreis Biberach protestierten Landwirte. Mit orangenen Blinklichtern auf dem Dach und Schildern montiert, standen rund 30 Traktoren auf dem Radweg entlang der B 30 bei Oberessendorf. Sie alle kamen aus den Gegenden rund um Bad Waldsee, Bad Schussenried, Eggmannsried, Unter- und Oberessendorf.

„Wir Landwirte sind für eine entschärfte Variante des Volksbegehrens Pro Biene, die ein sinnvolles Wirtschaften weiterhin erlaubt und nicht zum Aktionismus ausartet“, erklären Ivo Baur aus Zuben und Michael Maucher aus Schellenberg.

Die Landwirte demonstrieren für vollkostendeckende Preise, um den ganzen Herausforderungen für Arten-, Umwelt- und Wasserschutz und dem Tierwohl gerecht zu werden. „Wir sind gegen Freihandelsabkommen aus Drittländern wie dem Mercosurabkommen. Sie entsprechen nicht unseren Standards und sie unterwandern unsere Preise und Bemühungen. Es wird beispielsweise das billige Palmöl importiert und dem Biodiesel beigemischt anstatt hier den Rapsanbau regional zu fördern“, sagt Ivo Baur weiter. „Für die Tiere des importierten Rindfleischs wird für den Futteranbau Regenwald abgeholzt. Das ist eine Katastrophe“, so Michael Maucher.

Außerdem wird unter den Landwirten eine Petition über die Wasserwirtschaft verteilt. Hier geht es um ungeklärte Hausabwässer, die in Gewässer eingeleitet werden. Dies sei gängige Praxis vieler Städte in Deutschland und die Landwirte fordern, dass die maroden und veralteten Kanalisationen saniert werden und Einleitungspunkte umgehend kenntlich gemacht werden. Denn bei Regenereignissen werden diese Abwässer unkontrolliert in Bäche und Flüsse abgegeben und gelangen so ungeklärt in die Natur, was dann wiederum der Landwirtschaft in die Schuhe geschoben wird.

Die Demo wurde gegen 17.15 Uhr mit einem lauten Hupkonzert beendet. Die Bundesstraße wurde während der Protestaktion nicht blockiert. Es kam jedoch zu Verkehrsbehinderungen mit Staubildung.