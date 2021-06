Land fördert Sanierung der Turn- und Festhalle in Oberessendorf

Die Gemeinde Eberhardzell erhält für die Sanierung der Turn- und Festhalle in Oberessendorf eine weitere Landesförderung. 76 000 Euro fließen aus dem diesjährigen Landesförderprogramm „Kommunaler Sportstättenbau“ in das Projekt. Das gab der CDU-Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger in einer Pressemitteilung bekannt.

„Das ist eine gute Nachricht für Oberessendorf, von der sowohl der Sport als auch weitere Veranstaltungsangebote vor Ort profitieren. Gerade die Einschränkungen während der vergangenen Pandemie-Monate haben deutlich vor Augen geführt, wie wichtig die positiven Effekte des Sports auf Gesundheit sind. Zusätzlich stärken diese weit über den Sport hinausgehenden Veranstaltungsangebote den Zusammenhalt vor Ort“, so Dörflinger.

Das Land fördert mit dem Solidarpakt Sport im Jahr 2021 insgesamt 84 kommunale Sportstättenbauprojekte mit rund 13,1 Millionen Euro. Darauf haben sich das Kultusministerium, die Regierungspräsidien, die kommunalen Landesverbände und die drei baden-württembergischen Sportbünde verständigt. Damit konnten für das Programm 2021 alle förderfähigen Anträge berücksichtigt werden.