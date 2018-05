L 307 zwischen Eberhardzell und Weiler wird saniert

Das Regierungspräsidium (RP) Tübingen lässt auf einer Länge von rund 1,4 Kilometern den schadhaften Fahrbahnbelag auf der Landesstraße 307 zwischen Eberhardzell und Weiler/Awengen erneuern. Während der Maßnahme wird die L 307 (Fischbacher Straße) zwischen dem Anschluss der Romersbergstraße in Eberhardzell und Weiler/Awengen ab Montag, 4. Juni, bis voraussichtlich Mitte Juli dieses Jahres voll gesperrt.

Risse und Unebenheiten

Die Maßnahme sei auf Grund diverser Schäden notwendig, wie das Regierungspräsidium bekannt gegeben hat. So weise die Straße zum Beispiel Unebenheiten, Verdrückungen und Rissbildungen in der Fahrbahn auf. Parallel zu den Straßenbauarbeiten wird ein vorhandenes Durchlassbauwerk für den Romersbach am Ortsende von Eberhardzell erneuert. Diese Maßnahme dient der Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung der Straßeninfrastruktur.

Die Baukosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf rund 700 000 Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen. Für beide Fahrtrichtungen wird ab Fischbach eine Umleitung über die Kreisstraße 7568 nach Dietenwengen und die K 7569 nach Eberhardzell ausgeschildert.