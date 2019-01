Lärmaktionsplanung wird fortgeführt

Das hohe Verkehrsaufkommen auf der B30 bei Oberessendorf ist für die Menschen, die dort leben, ein Problem. Die stufenweise Erstellung eines Lärmaktionsplans hat bisher jedoch wenig gebracht. Das Straßenamt des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen lehnte 2018 alle Vorschläge der Gemeinde ab, um die Bewohner von Oberessendorf vor dem Straßenlärm zu schützen.

Dennoch ist die Gemeinde aufgrund einer EU-Richtlinie verpflichtet, die Lärmaktionsplanung fortzuschreiben. Der Gemeinderat beauftragte daher am Montagabend die Firma Brenner Bernard, die dritte Stufe des Plans durchzuführen. Kostenpunkt: 6609 Euro. Laut Bürgermeister Guntram Grabherr wird das Ingenieurbüro hierfür erneute Lärmmessungen und Verkehrszählungen vornehmen. „Sollten sich dabei gravierende Veränderungen zu den vorherigen Erhebungen ergeben, hätten wir einen neuen Ansatz, um über konkrete Maßnahmen nachzudenken“, so Grabherr. Die Erwartungshaltung sei jedoch nicht besonders groß.

Landwirt erweitert in Mittishaus, Grundstück über der Straße, massiv vergrößert,

Trockenbaufirma. Bauvoranfrage, Grundstück in Mischgebietsfläche, ist gekippt, Wohnanteil schon zu hoch, spricht nichts gegen gewerbliche Nutzung, Lagerhalle mit Büro, Lageplan muss nachgebessert werden, Vorgaben nicht berücksichtigt, hat auch Wohnungen beantragt, muss da noch Details nachliefern, für Mitarbeiter nur teilweise, Eigentum von der Bank, neben der Turnhalle in Oberessendorf, muss man schauen ob das die Nutzung der Halle einschränkt wenn da neue Wohnbebauung kommt, dann eigentlich kein Wohnen mehr genemigt weil schon gekippt, dann genehmigungsfähig, rein gewerblich wäre genehmigungsfähig, wird epr+ft welche Formd es Wohnenes da wäre, ist Wiese, nachgbessert

Autohändler: Grundstück erworben Kalmus-Nord, Bauvorhaben, so zugestimmt, Oberessendorf bei Edeka, Sicht zur Straße, weiterer Autohändler,

(zu iele Flächen angemeldet, knapp 20 Hektar angemeldet, gewünscht, laut Gewerbeflächenentwicllungskonzept sind für uns 11 Hektar vorgesehen, 4.2., planerische Erweiterung der bestehenden ist groß,)

Zeitplan für das Baugebiet Adler? Vergabe Plätze schon klar? Bebauungsplanung durch, jetzt Erschließungsplanung an ihn, Bau Regenwasserleitung Wasser-Müllr eletztes Jahr beauftragt, werden auch die alte Wasserleitung an der Stelle stilllegen, über die Schulstraße wird eine neue aufgebaut, das ist die äußere Erschlieúng, das wird 2019 umgesetzt, das wird eine größere Baumaßnahme die den Verkehr beeinflussen wird, 2020 bauen wir dann in die Huptstraße bis zur Brücke dort wird as Regenwasser dann eingeleitet, da dann die ganz große Baustelle, die Überfahrt der Umlach ist dann gesperrt, und in 20 folgt dann die innere Erschließung das eigentliche Baugebiet, Ende 20 wenn der Plan aufe´geht könnenw ir die Plötze verkaufen, werden die Interessenten anschreiben und informieren, der äußere Erschließungsaufwand ist groß, wird ann auch Breitband mit verlegen, abgestimmt nävhdstd Jahr mit dem Land Straße Belag erneuern, früher Mischwasserkanäle, kommt in Ortsmitte, müssen jetzt eine Trennkanalisation aufbauen die nicht da ist, Versickerung ist das erste dann Verpufferung, vcorabrieten sin doch deutlich höher als gedacht udn bei der momentaen auftragslage kannst du den zeitkorridor nicht zu eng machen, soweit vom baugebiet ausgelöst werden wir die kosten weitergeben, soll e´bezhabar bleiben,

- es gab ein Gewerbe-Baugesuch (Trokenbaufirma) bei der Turnhalle in Oberessendorf das abgelehnt wurde. Ein Baugesuch für einen Autohändler beim EDEKA in Oberessendorf wurde genehmigt. Und ein größerer Kuhstall (150 Stück) wurde in Mittishaus genehmigt: mehr Tiere? wieso?

- Was uns beschäftigt ist die Vorgabe vom RP die von uns für den Flächennutzungsplan ausgewiesenen neue Gewerbefläche von 20 Hektar um mindestens 9 Hektar zu kürzen. Durch den bereits angemeldeten bedarf der vorhandenen Betriebe (Zimmermann, Schneider, Fink und Pfeil, usw.) haben wir hier ein richtiges Problem.

- Dann besonders sensibel !!!! Die Gestattung für die Landjugend für den Zeltbetrieb am Samstag, 23.02.2019 von 20:00 Uhr bis 02:30 Uhr wird von der Gemeinde erteilt. Die Narrenzunft (Markus Scheffold, die KLJB Simon Bärsauter und der Beschwerdeführer wegen der Lärmbelästigung Karlheinz Kort-Pechloff habe sich auf eine Lärmbeschränkung mittels Messgerät geeinigt!

Was für ein Fest? Wo? Wie nah an Bebauung?

Ansiedlung von neuem Gewerbe / angemeldetet Bedarf der ansässigen Firmen versus FNP ausgewiesene neue Gewerbefläche