Konzert in der Pfarrkirche Eberhardzell

Der Musikverein Eberhardzell gibt am Sonntag, 25. November, ein Konzert in der Pfarrkirche. Beginn ist um 15.30 Uhr. Dirigent Lukas Aßfalg hat für die kommende Adventszeit passende Stücke einstudiert. Eröffnet wird das Konzert mit dem von Peter Schad neu arrangierten Choral „Lobt froh den Herrn“. Das Glockengeläute des Wiener Stephansdom nimmt Otto Schwarz als Grundlage für seinen gleichnamigen Choral. Es folgt der Klassiker „Sound of Silence“. Den Begriff Heimatverbundenheit spiegelt der junge Komponist Thiemo Krass in dem Stück „Patria“. Das ursprünglich für Posaunenchor komponierte Stück „Benediction“ wurde von John Stephens für ein komplettes Blasorchester arrangiert. Mit dem Stück „Coldplay on Stage“ und der Filmmusik „Game of Thrones“ endet das Kirchenkonzert. Der Eintritt ist frei.