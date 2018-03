Kommandanten im Amt bestätigt

Der Gemeinderat Eberhardzell hat diese Woche offiziell die beiden Kommandanten der Feuerwehr Oberessendorf in ihren Ämtern bestätigt. Die Kameraden hatten Thomas Engler bereits im November 2017 auf der Hauptversammlung erneut zum Kommandanten und Elmar Grathwohl zu seinem Stellvertreter bestimmt. Bürgermeister Guntram Grabherr dankte beiden für ihren Einsatz und wünschte ihnen Glück und Gesundheit für alle weiteren Einsätze.

Für Engler ist es bereits die vierte Amtsperiode. Grabherr nutzte die Gelegenheit, um vorauszuschauen. Es gebe bei den Feuerwehren in den nächsten Jahren einigen Investitionsbedarf. In Oberessendorf sei der Platz zum Umkleiden im jetzigen Feuerwehrhaus sehr beengt. Außerdem gebe es momentan keine Möglichkeiten für Frauen, sich separat umzuziehen oder zu duschen. Beim Neubau des Feuerwehrgerätehaus in Füramoos zeige sich im Moment, wie sehr sich die Standards inzwischen verändert hätten.

Oberessendorf habe angesichts des großen Gewerbegebiets und der Nähe zur B 30 ein besonderes Gefahrenpotenzial. „Es ist daher bewundernswert, dass die Ehrenamtlichen in der Feuerwehr sich diesen vielen Aufgaben stellen“, so Grabherr. Er erinnerte unter anderem an den Großeinsatz der Feuerwehr, als 2017 ein Lastwagen in die Produktionshalle einer Oberessendorfer Firma fuhr. „Daher ist es wichtig, dass die Feuerwehr auch gut ausgestattet ist, um all diese schwierigen Einsätze zu bewältigen und auch für die Motivation ist das wichtig.“