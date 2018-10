Kleine Weiler ans Netz anzuschließen ist teuer

Auch der Gemeinderat Eberhardzell hat sich diese Woche damit auseinandergesetzt, wo in der Gesamtgemeinde es noch unterversorgte Gebiete in puncto Internet gibt und wann diese ausgebaut werden könnten.

Der Gemeinderat beschloss, für den Ausbau des Glasfaserkabelnetzes im Haushaltsplan für das Jahr 2019 und in der mittelfristigen Finanzplanung insgesamt eine Million Euro bereitzustellen. Ausgebaut werden sollen mit diesem Betrag mehrere Bereiche, die sich in unmittelbare Nähe des Backbonenetzes befinden, das der Landkreis Biberach aufbaut (SZ berichtet).

„Der Gemeinderat war sich sehr wohl bewusst, dass dies nur ein Anfang in der Flächengemeinde Eberhardzell sein kann“, sagte Bürgermeister Guntram Grabherr. Aufgrund der hohen Kosten werde sich die Umsetzung aber über viele Jahre hinziehen. „Im Gemeinderat gab es auch Stimmen, die davon ausgehen, dass die Förderung vom Land noch deutlich zunehmen muss, da es für die Gemeinde nur schwer finanzierbar ist und über Jahre eine ungleiche Versorgung zu erwarten ist“, so Grabherr. In anderen Bundesländern werde der Ausbau anscheinend stärker gefördert - und das werfe die Frage auf, warum das in Baden-Württemberg anders sei.

Wie auch in den Nachbargemeinden, will sich Eberhardzell in den kommenden Wochen damit auseinandersetzen, in welchem Umfang die Gemeinde die Bürger an den Kosten für die Hausanschlüsse beteiligt. Eberhardzell ist eine Flächengemeinde mit vielen kleinen Weilern und einzelnen Höfen. Ein Teil des Backbonenetzes führt entlang der B465, an dieser Stelle wird voraussichtlich auch die Gemeinde in den nächsten Jahren das Glasfasernetz ausbauen.

Grabherr erinnerte daran, dass von Hebershaus bis zum Ortseingang Oberessendorf entlang der B30 bereits ein Leerrohr liegt, dass mitverwendet werden kann. Und auch auf der Strecke zwischen Kappel und Ritzenweiler wurde vor Kurzem bei der Verlegung von Stromkabeln ein Leerrohr mit verlegt.