Kirchenchor Oberessendorf verabschiedet Johannes Tress

Der Kirchenchor Oberessendorf hat bei seiner Hauptversammlung den Chorleiter Johannes Tress verabschiedet. Tress hat in den vergangenen vier Jahren den Kirchenchor St. Michael geleitet und war gleichzeitig der Organist der Kirchengemeinde. Beide Ämter gibt er auf. Johannes Tress hat sein Studium an der Kirchenmusikhochschule in Rottenburg beendet und seine Stelle als Kirchenmusiker in Markdorf angetreten. Der Abschied falle ihm schwer, aber er werde sich gerne an die Proben und Auftritte mit dem Chor erinnern.

Pfarrer Max Wiest bedankte sich für den Einsatz und wünschte Johannes Tress viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe. Der Chor müsse sich nun auf die Suche nach einer Nachfolge machen, was nicht einfach werde. Tress habe seine Sache sehr gut gemacht.

Fünf Chormitglieder wurden mit Ehrenurkunden des Cäcilienverbands geehrt: Josef Engler für 60 Jahre, wofür er obendrein einen Ehrenbrief der Diözese Rottenburg-Stuttgart erhielt, sowie Lydia Forstenhäusler, Stefan Menz und Jürgen Wohlhüter für jeweils 40 Jahre und Johannes Tress für zehn Jahre.

Bei den Wahlen wurden Michaela Buck zur Vorsitzenden, Corinna Rosa zur Stellvertreterin, Jürgen Wohlhüter zum Schriftführer, Josef Waibel zum Kassierer und Christine Sonntag zur Beisitzerin gewählt. Ortsvorsteher Manfred Gnann berichtete über Aktuelles und lobte das Miteinander der Vereine im Ort.