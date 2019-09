Kinderbetreuung ist Thema im Eberhardzeller Rat

Der Eberhardzeller Gemeinderat befasst sich in seiner Sitzung am Montag, 30. September, von 19.30 Uhr an im Rathaus mit dem Ausbau des Kitaangebots.

Ein Architekturbüro soll beauftragt werden, mehrere Varianten gegenüberzustellen.

Des Weiteren wird die Planung für den Ersatzneubau der Umlachbrücke bei Awengen präsentiert. Außerdem geht es um Photovoltaik-Freiflächen in Krummen, für die ein Sondergebiet ausgewiesen werden soll.

Für die Baugebiete Gartenstraße und Adler sind Finanzierungsverträge mit der Landesbank vorgesehen. Die Sitzung beginnt mit Bürgerfragen, Bekanntgaben sowie Baugesuchen.