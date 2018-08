Kinder und Jäger erkunden gemeinsam den Wald

Der Hegering Umlachtal der KJV Biberach hat mit 13 Mädchen und Jungen in den Sommerferien einen Ausflug in den Wald unternommen. Treffpunkt war der Grillplatz der Narrenzunft in Eberhardzell.

Dort lernten die Kinder die beiden Jagdhunde von Beate und Martin Kuon kennen: Ora, eine deutsche Drahthaarhündin und Conny, eine Rauhaardackeldame. Die Hunde freuten sich sehr, die Kinder kennenzulernen und begrüßten diese lautstark. Danach ging es auf den Waldlehrpfad. Zuvor hatten Mitglieder des Hegerings das Gebiet vorbereitet und Wildtierpräparaten im Wald versteckt. Beate Kuon und André Jablonski erklärten den Kindern anschaulich und spannend, welche unterschiedlichen Arten von Wild im Wald leben - welches Tier wie wohnt und was es frisst. Anschließend ging es zurück zum Grillplatz, wo von den Mädchen und Jungen in Handarbeit ein Vogelnistkasten gebaut wurde. Nach so viel anstrengender Arbeit war Zeit für eine leckere Mahlzeit. Die Teilnehmer brieten sich über dem offenen Feuer Würstchen und Stockbrot. Zum Schluss durfte noch jeder, der wollte, Schussübungen mit Pfeil und Bogen machen.