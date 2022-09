Kinder fackeln mutwillig Wohnwagen in Eberhardzell ab

In Eberhardzell ist am Montag ein Wohnwagen abgebrannt, nachdem Kinder in das Fahrzeug einbrachen und dort mutwillig ein Feuer anzündeten. Laut Polizei begaben sich die drei Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren am späten Nachmittag hinter das Jugendhaus im Bereich Auwiesen. Dort stand ein ausgebauter Wohnwagen, der Jugendlichen aus der Nachbarschaft als Treffpunkt diente.

Der Wohnwagen wurde bei dem Brand vollständig zerstört. (Foto: Feuerwehr Eberhardzell)

Die Drei öffneten ein beschädigtes Fenster an dem Wohnwagen und gelangten ins Innere. Dort zündelten sie und setzten ein Comicheft in Brand. Das Feuer griff auf den gesamten Wohnwagen über. Der brannte vollständig aus. Die drei Kinder verließen den Wohnwagen aber rechtzeitig und kamen nicht zu Schaden. Vor dem Verlassen nahm eins der Kinder noch eine Geldkassette mit. Darin befand sich Bargeld. Die Feuerwehren aus Eberhardzell und Mühlhausen rückten an und löschten den Wohnwagen.

Der Wohnwagen wurde bei dem Brand vollständig zerstört. (Foto: Feuerwehr Eberhardzell)

Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen auf. Sie traf die Kinder in der Nähe des Wohnwagens an. Die Beamten übergaben die drei an ihre Erziehungsberechtigten. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf mehrere tausend Euro. Da die Kinder noch minderjährig sind, stellt sich nun die Frage, wie es weitergeht.

„Wir müssen klären, was die Kinder dazu gebracht hat, nicht nur in den Wohnwagen einzubrechen, sondern auch das Feuer zu legen und das Geld zu klauen. Dazu wird es sicher Gespräche mit den Erziehungsberechtigten geben“, sagte ein Polizeisprecher. „Irgendjemand muss für den Schaden aufkommen, das steht fest.“