Kein Mitglied ist ausgetreten

Der Musikverein Mühlhausen hielt vor Kurzem seine Generalversammlung ab. Vorstandsmitglied Peter Branz blickte auf herausfordernde anderthalb Jahre zurück. Trotz den Einschränkungen im Probenbetrieb und dem übrigen Vereinsleben konnte Peter drei Jungmusikanten bei der Stammkapelle willkommen heißen.

Chronistin Leonie Maier musste sich bei ihrem Rückblick dieses Jahr notgedrungen kurz fassen. Seit dem Neujahrsempfang und den Fasnetsumzügen Anfang 2020 kamen wenig große Auftritte dazu. Dafür konnte man in kleiner Besetzung die Kirchenfeste musikalisch begleiten. Auch Dirigent Thomas Buse war mit der musikalischen Auslastung nicht zufrieden, lobte aber die Anstrengungen, den Probenbetrieb zu ermöglichen und blickte zuversichtlich in das kommende Vereinsjahr. Dankbar und stolz machte ihn, dass der Musikverein seit der Pandemie keinen Austritt zu verzeichnen hatte. Diese Vereinstreue konnten auch Schriftführer Jakob Gaupp und Jugendleiter Julian Kibler in ihren Berichten bestätigen. So umfasst der Musikverein einschließlich Flötenkinder und Jungmusikanten derzeit 102 aktive Musiker sowie 78 passive Mitglieder. Der aufgeteilte Wahlturnus in jährliche, aber hälftige Ämterwahl, ergab in diesem Jahr folgende Ergebnisse: Mario Guth stellte sich als langjähriger Vorstand nicht mehr zur Wiederwahl. Neu gewählt wurde Christof Reder, der von nun an mit Peter Branz, der im Amt bestätigt wurde, das Vorstandsteam bildet. Auch die weiteren Ausschussmitglieder wurden in Ihren Ämtern wiedergewählt: Schriftführer Jakob Gaupp, Jugendleiterin Isabelle Branz, aktiver Beisitzer Frank Döbele, Kassenprüfer Franz Ego und passive Beisitzerin Monika Branz. Alle anderen Mitglieder des Ausschusses werden im nächsten Turnus im Jahr 2022 gewählt.