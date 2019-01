Die Theatergruppe Füramoos hat das Stück „Traumhochzeit? Planung ist alles!“ einstudiert. Die Aufführungen im Gasthaus Rössle sind im März und April: am 16., 17., 22., 23., 24., 29., 30. und 31. März sowie sowie am 5. und 6. April. Die Aufführungen freitags und samstgs beginnen jeweils um 20 Uhr, an allen die Sonntagsterminen geht’s um um 19 Uhr los. Der Seniorennachmittag findet am Donnerstag, 11. April, um 13.30 Uhr in der Festhalle Füramoos statt.