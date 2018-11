Die Theatergruppe Eberhardzell feiert am 26. Dezember die Premiere seiner Komödie „Alles in Butter“. Der Kartenvorverkauf beginnt am 1. Dezember.

Zum Inhalt des Stücks: Eine Dienstreise nach Paris soll Henry Ritter, bundesdeutscher Delegierter in der Europäischen Kommission, zur großen Karriere führen. Sein durchwegs tadelloser Lebenswandel und seine politische Integrität haben ihn immer ausgezeichnet. Dass er den bisherigen Kommissionsvorsitzenden Dr. Jaques Berri, einen Puritaner und Antialkoholiker, in dessen Funktion ablösen soll, ist eigentlich nur Formsache. Jedoch erweisen sich nicht nur Ritters Ehefrau, sondern auch dessen Geliebte als nicht eingeplante Hindernisse. Für Chaos sorgen auch verschwundene Koffer, vertauschte Pakete, klemmende Balkontüren, verschwundene Anzüge und ein defekter Boiler. Ein turbulenter, mitreißend verrückter Theaterspaß.

Die Aufführungen sind vom 26. bis 30. Dezember sowie vom 2. bis 5. Januar 2019, Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Die Vorführung am 6. Januar beginnt um 17 Uhr, alle finden im Pfarrsaal in Eberhardzell statt. Ab 1. Dezember können Karten vorbestellt werden bei Familie Branz unter der Telefonnummer 07355/8180, täglich von 8 bis 12 Uhr und 18 bis 20 Uhr; am 1.Dezember von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 20 Uhr.