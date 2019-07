Kapellenwettstreit und Oldtimertreffen

Der Förderverein des Musikvereins Oberessendorf veranstaltet am Samstag und Sonntag, 3. und 4. August, das Mittishauserfest. Am Samstag eröffnen die Schenkenburger aus Winterstettenstadt um 19 Uhr das Festwochenende mit zünftiger Musik. Von 20.30 Uhr an folgt der Kapellenwettstreit zwischen den Musikvereinen Unterschwarzach und Eintürnenberg.

Am Sonntag beginnt der Festtag mit einem Gottesdienst um 8.45 Uhr in der Kirche St. Michael in Oberessendorf. Anschließend läuten der Dorfbüttel und die Mittishauser-Kapelle gegen 9.45 Uhr auf dem Kirchplatz in Oberessendorf das Mittishauserfest ein. Von hier fahren zahlreiche Oldtimer ins zwei Kilometer entfernte Mittishaus zum Festplatz. Zur Unterhaltung beim Frühschoppen spielt der Musikverein Haidgau. Zu Kaffee und Kuchen sorgt die Gemeinschaftsjugendkapelle Winterstettendorf – Oberessendorf – Winterstettenstadt (WOW) für musikalische Unterhaltung. Die Mittishauser-Kapelle rundet den Ausklang des Festwochenendes musikalisch ab.

Ein besonderes Spektakel ist die Einfahrt auf den Festplatz und das Geschicklichkeitsfahren am Nachmittag.