Im nächsten Tagesordnungspunkt in der Gemeinderatssitzung ging es um die 2019 und 2020 anstehenden Kanalsanierungen. 2017 und 2018 hatte die Gemeinde im Zuge der Eigenkontroll-Verordnung die Kanäle in den Bereichen Oberessendorf, Mühlhausen, Hummertsried, Ampfelbronn und Hedelberg befahren. Nach Auswertung des Videomaterials hat das Büro Wasser-Müller einen Sanierungsvorschlag erstellt und der Verwaltung vorgelegt. Dieser sieht vor, die Innensanierung der entsprechend beschädigten Kanäle vorzunehmen. Über den Zeitraum von zwei Jahren belaufen sich die Kosten voraussichtlich auf 150 000 Euro pro Jahr. Der Gemeinderat Eberhardzell vergab die Ingenieurleistungen zur Sanierung der Kanalisation an das Ingenierbüro Wasser-Müller.