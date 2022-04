Kaminbrand verläuft glimpflich

Ablagerungen in einem Kamin im Eberhardzeller Teilort Mühlhausen haben sich am Samstag entzündet. Gegen 7.45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass in der Eberhardzeller Straße Flammen aus dem Kamin schlagen. Hierauf wurden die Feuerwehren Eberhardzell-Mühlhausen, Eberhardzell und Biberach alarmiert.

Die Einsatzkräfte bekamen den Brand schnell in den Griff und konnten ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Die Ursache für den Brand waren Ablagerungen im Kamin, die sich entzündet hatten. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt laut Polizei 10 000 Euro.