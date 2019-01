In Eberhardzell ist am Montagabend ein Kamin in einem Gebäude in Brand geraten. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen 20.15 Uhr löste ein Rauchmelder in einem Gebäude in der Löwengasse aus. Eine 65-jährige Bewohnerin nahm Rauchgeruch wahr. Sie verließ das Gebäude und alarmierte die Feuerwehr. Die stellte einen Brand im Kamin fest und löschte das Feuer. Anschließend reinigte ein Kaminkehrer den Kamin. Verletzt wurde niemand. Ein Schaden am Gebäude entstand auch nicht.