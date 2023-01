Junge Union wählt neuen Kreisvorstand

In Eberhardzell im Ristorante Sapori hat der Kreisverband Biberach der Jungen Union (JU) zu seine Hauptversammlung abgehalten. Mehr als 30 Mitglieder und Gäste kamen, um bei der Wahl des neuen Kreisvorstands mitzuwirken. Darunter waren auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Rief und der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger. Dies teilt der JU-Kreisverband mit.

Der 28-jährige Wirtschaftsinformatiker und bis dahin amtierende Kreisvorsitzende, Florian Nußbaumer, trat nach fünfjähriger Amtszeit nicht erneut als Vorsitzender an. „Es schmerzt, ein Amt mit so vielen Gestaltungsmöglichkeiten aufzugeben, doch überwiegt die Freude, Freiräume für neue Herausforderungen zu schaffen und jemand Neuem die Möglichkeit zu geben, in diesem Amt zu wirken“, so Nußbaumer. In seinem Rechenschaftsbericht führte er zahlreiche Veranstaltungen wie den Besuch der Justizvollzugsanstalt in Ulm, Budenbesuche sowie Podiumsdiskussionen wie zuletzt in Hochdorf über die Energiekrise an. Abschließend bedankte er sich bei allen für die „großartige Unterstützung“.

Als neuer Kreisvorsitzender wurde der 22-jährige Ferdinand Maurer aus Ummendorf gewählt. Er wolle den Kreisverband als attraktive Plattform für junge und politische Interessierte ausbauen, sagte er. „Wir müssen unserer Generation zeigen, wie viel Spaß gute Politik macht, wie viel Spaß Junge Union macht“, so Maurer. Anschließend dankte er seinem Vorgänger für dessen langjährige Leistung. „Florian hat uns eine hervorragende Basis hinterlassen, auf die wir bauen können.“.

Ferdinand Maurer wird durch die stellvertretenden Kreisvorsitzenden Philipp Jutz (Bad Buchau), Florian Nußbaumer (Eberhardzell) und Melissa Schneider (Laupheim) unterstützt. Als Geschäftsführerin wurden Carina Mäschle (Achstetten) und als Finanzreferent Jonas Riedesser (Achstetten) wiedergewählt. Weiter gehören dem Vorstand an: Medienreferent Lasse Steinmayer (Biberach), Schriftführer Julian Eipperle (Biberach) sowie die fünf Beisitzer Josef Rief Jr. (Kirchberg), Martin Pretzel (Rißegg), Alexander Wenger (Baltringen), Hannah Emrich (Berkheim) und Peter Schilling (Biberach).

Der Abend wurde mit Berichten der Wahlkreisabgeordneten Josef Rief und Thomas Dörflinger über die aktuelle politische Lage abgerundet.