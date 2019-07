Jugendvertreter hören kritische Worte

Beim Jugendstaffeltag der A- bis F-Junioren in Eberhardzell haben die Jugendvertreter der Vereine aus dem Fußballbezirk Riß auch kritische Worte vernommen. Bezirks-Jugendspielleiter Leo Bauer prangerte vor allem Spielmanipulationen an. Es seien unerlaubt mehrere Spieler eingesetzt worden, obwohl sie nicht spielberechtigt gewesen seien. „Das ist ein gravierendes Vergehen“, mahnte Bauer. Vor allem in den C-II- und D-II-Mannschaften sei dies passiert. Auch wurden D-Jugendliche bei den E-Junioren eingesetzt. „Das ist Betrug“, schimpfte Bauer und kündigte Konsequenzen in Form von Passkontrollen an.

Auch das Gebaren bei Spielverlegungen (Bauer: „Verschleppungstaktik“) sowie fehlende Möglichkeiten für Schiedsrichter, an einen Computer zu kommen, um den Spielbericht zu erstellen, monierte der Bezirks-Jugendspielleiter. Dies sei vor allem am Erlenweg in Biberach sowie auf allen drei Plätzen in Laupheim – Stadion, Kunstrasen und Gretel-Bergmann-Stadion – der Fall. Weiter könne es nicht sein, dass Eltern, wie geschehen, an die Bezirksjugendleitung schreiben und diese zu Stellungnahmen aufforderten, warum ihre Jugendmannschaft in jener Staffel spiele. „Das können wir nicht anfangen“, sagte Bauer.

Bezirksjugendleiterin Heidi Münch sprach die weiterhin hohe Zahl von Schiedsrichterbeleidigungen an, die auf den Sportplätzen geschehen. Im vergangenen halben Jahr sei dies extrem gewesen. „Das kann es nicht sein“, sagte sie. Schiedsrichterobmann Jochen Oelmayer hatte bewusst auf derartige Appelle verzichtet. Sie hätten in den vergangenen Jahren sowieso nicht gefruchtet, stellte er etwas resigniert fest.

Spielleiter Leo Bauer stellte auch die Spielreform vor, die von der kommenden Saison an greifen wird. Demnach wird es künftig eine Verbands-, drei Landes- und neun Regionenstaffeln geben, der Spielbetrieb wird bezirksübergreifend organisiert werden. In der Saison 2019/20 läuft die Qualifikation für die Verbands- und Landesstaffeln, zur folgenden Saison 2020/21 werde die Qualifikation in den Regionen laufen. Hier sei Flexibilität gefragt, hatte der Bezirksvorsitzende Alois Hummler eingangs in seinem Grußwort gesagt. Auf Dauer könne ein derart kleiner Bezirk keinen alleinigen Spielbetrieb aufrechterhalten.

Momentan ist der Spielbetrieb im Bezirk nach wie vor durch viele Mannschaften in den jüngeren Jahrgängen geprägt und es gibt immer weniger Mannschaften, je älter die Spieler werden. So gibt es zur neuen Runde gerade noch 16 A-Juniorenteams auf Bezirksebene (dazu zwei auf Verbandsebene), jedoch 53 E-Juniorenteams.

Münch bleibt Bezirksjugendleiterin

Einstimmig hat der Staffeltag die Jugendleitung des Bezirks bestätigt. Jugendleiterin bleibt Heidi Münch, ihr Stellvertreter sowie Staffelleiter der A- und B-Junioren Willi Schaible. Die C-Junioren übernimmt Thilo Matits, die D-Junioren bleiben bei Erich Wachter, Heidi Münch organisiert den E-Junioren-Spielbetrieb. Weil kein Spielkoordinator für F-Junioren und Bambini gefunden wurde, müssen die Vereine die Spieltage nun selbst organisieren.

22 Jahre lang war Hermann Schneider Staffelleiter der C-Junioren gewesen, nun legte er das Amt nieder. Die Jugendleiterin ehrte ihn mit der Verbandsehrennadel in Silber, nachdem er in den Vorjahren bereits mehrere Ehrungen erhalten hatte. Es sei sehr schade, dass er nun aufhöre, sagte Heidi Münch. Sie überreichte ihm einen Tankgutschein sowie symbolisch einen Kanister. Für fünfjährige Tätigkeit erhielt Christian Beth die Jugendleiter-Ehrennadel in Bronze.

Der Halbzeit-Staffeltag im Februar 2020 wird in Laupheim stattfinden, der Jugendstaffeltag im Juli dann in Altheim.