Jugendstaffeltag in Eberhardzell

Zum Jugendstaffeltag der A- bis E-Junioren treffen sich die Vertreter der Fußballvereine im Bezirk Riß am Mittwoch, 24. Juli, in der Turn- und Festhalle in Eberhardzell. Beginn ist um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen sowohl der Rückblick auf die vergangene als auch die Planung für die neue Spielrunde 2019/2020. Ferner gibt es Neuigkeiten zum Spielbetrieb und auch Ehrungen, die Staffelleiter werden gewählt. Der Ausrichter SV Eberhardzell weist darauf hin, dass wegen der Bauarbeiten an der Schulstraße, an der die Halle liegt, nur sehr begrenzt Parkmöglichkeiten vorhanden sind. Die Teilnehmer werden daher gebeten, möglichst in der Ortsmitte nahe der Raiffeisenbank zu parken. Wer aus Richtung Ochsenhausen/Dietenwengen anreist, solle am besten vor der Baustelle am Ortseingang parken.