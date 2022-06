Jubiläumsfeier der Kirche St. Ottilia Mühlhausen am 26. Juni in Eberhardzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Jahr 1721 ist die Kirche St. Ottilia Mühlhausen durch den Rot´schen Kapitularbeschluss zur Pfarrei erhoben worden. Ursprünglich war vorgesehen, im November 2021 das 300-jährige Jubiläum mit Bischof Gebhard Fürst zur feiern. Dies musste wegen der damaligen Corona-Situation abgesagt werden. Neuer Termin für die Feierlichkeit ist nun Sonntag, 26. Juni, gemeinsam mit dem Herz-Jesu-Fest des Musikvereins. Für den Gottesdienst konnte als Zelebrant der Prämonstratenser Pfarrer Johannes-Baptist Schmid O’Praem. aus Roth an der Roth gewonnen werden. Umrahmt wird der Gottesdienst durch den Kirchenchor Mühlhausen. Nach dem Jubiläumsgottesdienst findet in der Festhalle Mühlhausen das Herz-Jesu-Fest des Musikvereins Mühlhausen statt. Am Festtag findet um 14.30 Uhr eine Kirchenführung statt. Die Kinder können an einem Quiz „Rund um die Kirche“ ihr Wissen zeigen.