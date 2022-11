Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 25. November, fand die Vernissage der kreativ und fantasievoll gestalteten Kunstwerke unserer Bewohnerinnen und Bewohner vom Josefspark statt, musikalisch begleitete Ulrike Werthmann am Klavier.

Unsere Künstler, Angehörige, Freunde und einige Mitarbeitende waren bei der Eröffnung der Kunstausstellung ins Obergeschoss in den Josefspark gekommen. Frau Angela Schober aus der Aktivierung arbeitete viele Wochen federführend mit den BewohnerInnen auf diese Ausstellung hin. Unter den Mitarbeitenden in der Pflege befindet sich ein Künstler, Piet Aaron, der nicht nur mit einigen seiner Kunstwerke die Ausstellung abrundet, sondern diese auch professionell zusammengestellt und aufgebaut hat.

Mitarbeitende aus der Verwaltung stellten zusätzlich Gemälde mit Acryl und Airbrush zur Verfügung, so dass unterschiedliche Techniken und Farben die Ausstellung interessant und sehenswert machen. Der Pflegedienstleiter, Wolfgang Lamke, betonte in seiner Eröffnungsrede „Josefspark kann mehr“ – tolle und kreative BewohnerInnen, motivierte Mitarbeitende aus allen Bereichen und ein wunderschönes Haus – jetzt fehlen nur noch Fach- und Hilfskräfte in der Pflege. Abschließend bedankte sich Bürgermeister Grabherr für die Einladung und ganz besonders dem Leitungsteam für die gelungene Organisation. Bei Häppchen, von der hauseigenen Hauswirtschaft liebevoll zubereitet, konnte man mit den Künstlern ins Gespräch kommen. Der Stolz und die Freude waren allen Bewohnerinnen und Bewohnern sichtlich anzusehen.

Die Ausstellung im Obergeschoss des Josefsparks kann jederzeit besichtigt werden. Bitte beachten Sie die aktuell gültige Testnachweispflicht und FFP2-Pflicht in unserer Pflegeeinrichtung. Der Josefspark ist auch auf Instagram – Eindrücke und einige Bilder sind in unserem Beitrag und der Story zu sehen.