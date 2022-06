Josefspark bedankt sich bei allen Mitarbeitenden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seniorenzentrums Josefspark aus Eberhardzell wurden in die Pizzeria Giovanni nach Ummendorf eingeladen. Das Essen war ein Dankeschön für alle, die das Haus beim Corona-Ausbruch durch ihren Einsatz unterstützt haben. Für alle, die eingesprungen sind, Schichten getauscht, geteilte Schichten gemacht, in anderen Bereichen unterstützt, getestet, pausenlos Telefonate geführt, die vielen Vorschriften und Vorgaben umgesetzt haben – an manchen Tagen einfach an ihre Grenzen gekommen sind, da zeitweise über die Hälfte des Personals nicht einsatzbereit war. Ein Dankeschön auch für die Mitarbeiterinnen des ZfP Südwürttemberg, welche zur Unterstützung und Aufrechterhaltung des Betriebs in Eberhardzell eingesprungen sind. Die Stimmung an diesem Abend war sehr gut und ausgelassen und die fast 50 anwesenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freuten sich mit dem Leitungsteam des Seniorenzentrums endlich mal wieder auf ein gemeinsames Essen und auf interessante Gespräche.