Johannes Tress und die Le Crescentis heizen den Zuhörern ein

„Legenden“ – so lautete das Motto des Konzertes der Le Crescentis anlässlich des 15-jährigen Bestehens in der voll besetzten Festhalle in Mühlhausen. Mit einem breit gefächerten Repertoire begeisterten die 24 Sängerinnen mit ihrem Chorleiter Johannes Tress und ernteten dafür großen Beifall. Nach dem ersten Lied „Legenden“ von M. Giesinger begrüßte Caroline Mast die Gäste. Der a cappella vorgetragene Song von The Beatles „Here comes the sun“ brachte die glasklaren Stimmen und die Intonationssicherheit zum Ausdruck. Es folgten Titel von Legenden wie Michael Jackson, Pur, Simon & Garfunkel, Freddy Mercury, Herbert Grönemeyer, Falco, Robbie Wiliams und Quenn. Das unvergessene „Mamma Mia“ von Abba wurde von einer kleinen Besetzung bestehend aus Caroline Mast, Franziska Mast, Sonja Ringer, Stefanie Neumann und Yvonne Schupp sicher und mit toller Performance in Szene gesetzt. Die Hits wurden vom Chorleiter Johannes Tress in gewohnter Weise am E-Piano begleitet. Ebenso war er als sicherer Solist zu hören. Für den passenden Rhythmus und die besondere Note sorgten Leon Schupp am Schlagzeug und Christian Schenk an den Gitarren.

Der Vizepräsident des OCV, Erwin Gering, zeichnete Sonja Ringer für 10 Jahre, Pia Hermann und Judith Nothelfer für 20 Jahre Beller und Silvia Sproll-Schätzle für 30 Jahre aktives Singen aus. Eine Überraschung ganz besonderer Art wurde Birgit Barth zuteil. Sie übergab Ende des vergangenen Jahres nach 14 Jahren ihren Dirigentenstab an Johannes Tress. Der Chor bat sie noch einmal zum Dirigat und mit Liedern wurde sie von den Mädels als Chorleiterin verabschiedet. Und was gehört an das Ende eines solchen fulminanten Konzertes? „Wir sagen dankeschön“ – 15 Jahre Crescentis! Mit zwei Zugaben bewiesen der Chorleiter Johannes Tress und seine Mädels noch einmal mehr ihr Können und mit einem donnerten Applaus räumten die Le Crescentis die Bühne.