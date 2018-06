Jako erstellt Pläne für Rathauskeller

Der Gemeinderat Eberhardzell hat die Firma Jako Baudenkmalpflege beauftragt, für den Rathauskeller ein Planungs- und Gestaltungskonzept zu erstellen.

Der Rathauskeller war in den vergangenen zwei Jahren sporadisch für Veranstaltungen genutzt worden, was sehr bei der Bevölkerung gut ankam. Seitdem steht die Idee im Raum, den Rathauskeller so umzugestalten, dass er dauerhaft genutzt werden kann. Momentan sind die Räumlichkeiten jedoch nicht ausgebaut und es gibt auch keine Heizung. Zudem ist das Rathaus denkmalgeschützt, weswegen ein Umbau nur in Absprache mit der Denkmalschutzbehörde geschehen kann. Auch muss geklärt werden, welche Vorgaben für den Brandschutz gelten. Da die Gemeinde mit der Firma Jako Baudenkmalpflege bei der Sanierung der Gaststätte Post gute Erfahrung gemacht hat, hat sie sich nun entschlossen, auch diesen Auftrag an Jako zu vergeben. Der Gemeinderat stimme einstimmig dafür.