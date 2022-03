Jahresrückblick der Schützengesellschaft Hummertsried

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eberhardzell - Vorstand Manfred Lämmle hat die Unterstützung der Vereine durch den Württembergischen Landessportbund bei der Jahreshauptversammlung der Schützengesellschaft hervorgehoben. Durch die Corona-Soforthilfe konnten Zahlungsausfälle vermieden werden. Nach dem jetzt im zweiten Jahr in Folge die Sportlichen Wettkämpfe und die gesellschaftlichen Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie ausgefallen sind, fehlt ein großer Teil der Jahreseinnahmen in der Vereinskasse. Gerade für Vereine, die selber Sportanlagen und Gebäude unterhalten müssen, war die Corona-Hilfe vom WLSB ein Segen.

Bürgermeister Guntram Grabherr lobte die gute vereinsübergreifende Zusammenarbeit und die Pflege der Tradition in der Gemeinde durch die Schützengesellschaft und die Kyffhäuserkameradschaft. Ehrenzunftmeister Karl-Heinz Maucher und weitere Vorstände der Eberhardzeller Vereine haben durch ihre Anwesenheit die Verbundenheit zur Schützengesellschaft unterstrichen.

Vorstand Manfred Lämmle informierte die Mitglieder in seinem Bericht über Höhepunkte, Aktivitäten und Ereignisse im vergangenen Vereinsjahr. Lämmle erinnerte an die im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder Franz Höb, Otto Hepp, Franz Stark und Stefan Wiedenmann. Bei den Mitgliedern hat Lämmle sich für das Engagement beim Unterhalt und der Pflege vom Vereinsheim bedankt. Die von Andreas Brausch, Matthias Rundel und Eduard Geyer geleistete Jugendarbeit wurde mit einem großen Beifall bei der Versammlung gewürdigt.

Schriftführer Georg Neiss hat das vergangene Jahr in seinem Bericht Revue passieren lassen. Die Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag in Eberhardzell und Oberessendorf wurden im Jahr 2021 trotz der Auflagen durch die Corona-Verordnung in einem würdigen Rahmen durchgeführt. Die Reservistenkameradschaft Laupertshausen hat dabei die Ehrenwache und Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal übernommen. Die Kassierer Iris Schölderle und Hermann Kloos konnten durch zweckgebundene Zuschüsse der Raiba Biberach und der Gemeinde ein Plus erwirtschaften. Die Kassenprüfer Franz Denzel und Klaus Nußbaumer haben den Kassierern eine sehr gut geführte Kasse bescheinigt und der Versammlung die Entlastung der Vorstandschaft vorgeschlagen. D

er Ablauf und die Organisation vom Internationalen Bogenturnier am 23./24. April 2022 in Eberhardzell wurde von Erhardt vorgestellt.