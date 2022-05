Jahreshauptversammlung Narrenzunft Eberhardzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zunftmeister Markus Scheffold wurde bei der Jahreshauptversammlung der Narrenzunft Eberhardzell einstimmig im Amt bestätigt. Im Zunftheim haben sich die Mitglieder der Gilden, Bürgermeister Guntram Grabherr, Pfarrer Max Wiest, Diakon Wolfgang Mast, Kreisrat Manfred Lämmle, ANR Narrenmeister Markus Stark, Oberzunftmeister Helmut Eichler, Ehrenzunftrat Gerd Schürer und Ehrenzunftmeister Polde Maucher versammelt. Scheffold hat die Versammlung mit dem Totengedenken an Manfred Aßfalg, Joachim Mohr, Alfons Strohmaier und Frank Flach eröffnet.

Scheffold lobte die 1308 Narrenzunftmitglieder für ihr Verhalten und ihre Ideen während der Corona-Pandemie. Die Gildenmeister Carmen Flach (Hanselgilde), Manuela Haider (Katzengilde), Thomas Schmid (Holzwurmgilde), Claus Tress (Hexengilde) und Iven Eichler (Jugendabteilung) haben über ihre im vergangenen Jahr durchgeführten Veranstaltungen und Versammlungen berichtet. Protokollführerin Marina Hofbauer hat mit ihrem ausführlichen und kurzweiligen Bericht das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren lassen. Durch Investitionen in die Gestaltung vom Waldfestplatz und die Ausgaben für den Ausbau vom Zunftheim konnte Thomas Hummler als Kassierer nur ein kleines Plus im vergangenen Vereinsjahr verbuchen. Für die Spende von der Kreissparkasse Biberach und die Vereinszuwendung der Gemeinde hat sich Hummler bei Polde Maucher und Bürgermeister Grabherr bedankt. Kassenprüfer Manfred Lämmle bescheinigte Hummler eine sehr gute Kassenführung.

Durch die gute Zusammenarbeit aller Gildenmitglieder in der Narrenzunft wird die Fasnet in Eberhardzell positiv wahrgenommen und gut repräsentiert sagte Lämmle. Der anschließenden Entlastung der Vorstandschaft stimmten die Mitglieder einstimmig zu. Bürgermeister Guntram Grabherr hat bei den Wahlen für alle Vorstandsmitglieder und Zunfträte ein einstimmiges Votum von den Mitgliedern erhalten. Die ANR Vertreter Markus Stark und Helmut Eichler gratulierten Polde nachträglich zu seinem runden Geburtstag und haben Benjamin Hopp, Thomas Engler, Melli Hopp, Claus Tress und Nicola Eichler mit dem Hästrägerorden ausgezeichnet. Thomas Kramer hat die Narrenzunftmitglieder am 9. Juli zum vierzigjährigen Vereinsjubiläum vom Fanfarenzug Graf Humbrecht eingeladen. Auch die Einweihung vom Narrenbrunnen am Sonntag, 22. Mai wird vom Fanfarenzug musikalisch umrahmt.