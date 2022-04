Jahreshauptversammlung der Neideckhexengilde

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Claus Tress und Markus Sauter wurden einstimmig als Vorstand der Neideckhexengilde bestätigt. Die Hexen sind mit 887 Mitgliedern die stärkste Gilde in der Narrenzunft „Zeller Schwarze Katz“. Die Anwesenheit von Bürgermeisterstellvertreter Manfred Lämmle, Ehrenzunftmeister Polde Maucher, Zunftmeister Markus Scheffold und Oberzunftmeister der Region Oberschwaben/Donau Helmut Eichler hat Tress bei der Begrüßung besonders hervorgehoben. Die gute vereinsübergreifende Zusammenarbeit wurde durch den Sportvereinsvorstand Alois Denzel, Holzwurmvorstand Thomas Schmid und die anwesenden Zunftratsmitglieder zum Ausdruck gebracht.

Tress hat den Ausfall der Fasnetsveranstaltungen durch die Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren bedauert. Bei seinem Hexenrat und allen Gildenmitgliedern hat sich Tress für das große Engagement und das vorbildliche Verhalten bedankt. Mit sehr guten Ideen und im kleinen Rahmen wurde für die Kinder und Jugendlichen auch in der Pandemie Fasnet erlebbar gemacht. Für Hexengildenmitglied Hubert Kohler war die Fasnet als Narrenzunftpräsident Hubert K. eine sehr schöne Fasnet. Durch die ausgefallenen Veranstaltungen in den letzten zwei Jahren musste Kassiererin Patrick Lahr ein ordentliches Minus in der Gildenkasse verbuchen. Bürgermeisterstellvertreter Manfred Lämmle hat die Entlastung der Vorstandschaft durchgeführt. In seinen Ausführungen hat Lämmle die vergangene Fasnet im kleinen Rahmen auch für die Bürger der Gemeinde als schön bezeichnet. Durch die gute Zusammenarbeit aller Gildenmitglieder in der Narrenzunft wird die Fasnet in Eberhardzell positiv wahrgenommen und gut repräsentiert sagte Lämmle.

Bei den Wahlen wurden der Hexenmeister Claus Tress, Stellvertreter Markus Sauter, Schriftführerin Manuela Roos, Kassierer Patrick Lahr und die Hexenratsmitglieder Sandra Kohler, Thomas Hummler, Simon Bärsauter, Thomas Engler, Stefan Daiber, David Bärsauter, Thorsten Lutz und Willi Maucher einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Da auch das sechzigjährige Hexengildenjubiläum im Jahr 2021 der Pandemie zum Opfer gefallen ist, wird sich der Hexenrat für die Jubiläumsfeierlichkeiten etwas in der kommenden Saison einfallen lassen, sagte Tress. Beim Ausblick auf anstehende Termine wurde auf den Arbeitsdienst im Waldfestplatz, die Narrenzunftjahreshauptversammlung und die Einweihung vom Narrenbrunnen am 22. Mai hingewiesen.