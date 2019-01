Jacqueline Stritzel gewinnt Winterbogenturnier

Jacqueline Stritzel aus Ravensburg hat den ersten Platz beim Winterbogenturnier der Umlachtaler Bogenschützen belegt. Das teilt der Verein mit. Die Bogenschützinnen Iris Schölderle aus Tristolz und Susanne Böhmisch aus Orsenhausen belegten Platz drei und zehn.

Das Turnier fand auf dem Gelände der Vereinsmitglieder Franz und Andreas Denzel statt. Die Organisatoren Peter Schölderle und Franz Denzel bauten dort zusammen mit Georg Neiss, Hubert Kopf und Udo Weissmann einen abwechslungsreichen 3D-Parcours auf. Die Teilnehmer aus Bayern und Baden-Württemberg zeigten sich laut Organisator vom landschaftlich toll gelegenen Rundkurs in Eberhardzell begeistert. Die wintererfahrenen Bogenschützen kämpften sich mit Schneeschuhe durch den Schnee. Den Sieg in der Männerklasse holten Marc Lang aus Reutlingen vor Klaus Lorenz aus Immenstaad und Andreas Brausch aus Eichbühl. Die Umlachtaler Bogenschützen Jürgen Pistl, Wolfgang Rentschler, Manne Ehrhardt und Hartmut Herrmann waren unter den zehn Bestplatzierten. Vorsitzender Manfred Lämmle bedankte sich bei allen Bogenschützen für ihr Engagement. Einen so anspruchsvollen Parcours für Bogenschützen könnten nur erfahrene und engagierte Bogenschützen aufstellen.