„Ikarus vom Lautertal“: Vom Verrückten zum fliegenden Genie

Weitere Aufführungen sind an folgenden Terminen und Orten: Freitag, 24. Juni, und Samstag, 25. Juni, im Gasthof Rössle in Füramoos. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Sonntag, 26. Juni, und Samstag, 9. Juli, in der Alten Stadtbierhalle in Biberach. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Freitag, 8. Juli, um 19.30 Uhr im ZfP Bad Schussenried. Sonntag, 10. Juli, um 19.30 Uhr im Lichtspielhaus in Riedlingen. Tickets gibt’s beim Kartenservice im Rathaus Biberach oder auch online unter: www.kulturkalender-biberach.de