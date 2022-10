Hummertsried hält Rübengeister-Tradition lebendig

Halloween? Was ist das? In Hummertsried gingen am vergangenen Wochenende nach alter Väter Sitte die Rübengeister um. Die Truppe mit ihren selbst geschnitzten Rüben zog bei Dunkelheit von Haus zu Haus, um einen Obulus zu erbitten. „Wir sind die Rübengeister und geistern durch die Nacht und wenn ihr uns was Süßes gebt dann sagen wir Gut Nacht“, sagten die Kinder dabei ihren Spruch auf. „Bei uns gibt’s kein Hallween. Hier gibt’s noch eine wunderschöne Kapelle, in der der Herr anwesend ist“, schreibt Leser Anton Gnandt aus Hummertsried über diese Tradition in seiner Heimatgemeinde. „Sie hat einen im Altar eingelassenen Tabernakel. Das ewige Licht brennt. Der Herr ist also anwesend, wie es ein Besucher aus Ochsenhausen einmal diagnostizierte. Auch gibt es hier noch eine Wirtschaft, die sechs Mal die Woche ab vier Uhr geöffnet hat. Das Rössle oder – wie er genannt wird – dr Wiese. Auch der wird von den Rübengeistern besucht, hier gibt es meist Flocken, Moos, Geld und oh Wunder, das spenden die Kinder bisher meist für Leute Projekte, Einrichtungen dies brauchen können. Dies Spende wird dann noch gut gefüttert beim Besuch der Rübengeister Inder Hütte MSC. Sie sehen, man kann leben ohne Halloween.“