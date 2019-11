Hubertusmesse am Sonntag in Eberhardzell

Die Hubertusmesse im Hegering Umlachtal findet am Sonntag, 10. November, um 8.45 Uhr in der Kirche St. Maria Dolorosa in Eberhardzell statt. Die Jagdhornbläser unter der Leitung von Andreas Daiber wollen an diesem Tag auch besonders an ihren kürzlich verstorbenen Bläserkameraden Hermann Frick gedenken. Zum Vortrag kommen Stücke aus den Hubertusmessen von Willi Papert und Michael Welsch. Nach dem Gottesdienst treffen sich die Jagdhornbläser und die Hegeringmitglieder im Cafe-Junginger in Eberhardzell zu einem gemütlichen Zusammensein.