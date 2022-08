Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Pia Weissmann aus Eberhardzell hat den Holiday-Cup der Schützengesellschaft Hummertsried gewonnen. Mit einem attraktiven Programmpunkt hat die Schützengesellschaft das Sommerferienprogramm der Gemeinden Eberhardzell und Ummendorf bereichert. Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis fünfzehn Jahre kämpften mit viel Geschick und Fantasie um die Platzierungen.

Durch die große Nachfrage wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt. In der Gruppe elf bis vierzehn Jahre belegte Veronika Werner und Lukas Schmid aus Ummendorf nach Pia Weissmann den zweiten und dritten Platz. In der Gruppe der acht bis zehnjährigen Teilnehmer belegte Max Richter aus Ummendorf vor Anton Ziesel aus Ummendorf und Felix Bühler aus Hummertsried den ersten Platz.

Mit viel Freude und Spaß haben die Kinder die Aufgaben an den abwechslungsreichen Spielstationen bewältigt. Beim Bogenschießen wurde besonders auf die Schulung von körperlichen und geistigen Fähigkeiten wie Gleichgewichtssinn, Kopplungs- und Differenzierungsfähigkeit mit gleichzeitigem Kraftaufbau geachtet. Die Teilnehmer verzichteten dabei bewusst auf unnötige technische Ausrüstung. Das klassische Schießen mit dem einfachen Bogen ist für Kinder ein idealer Ausgleich. Die Teilnehmer waren überrascht, als sie ihre angeborenen Fähigkeiten und Fertigkeiten entdeckten. Peter Schölderle und Eva Heinrich haben mit ihrer großen Auswahl an Leder-Prägestempel jedem Teilnehmer ein einzigartiges Stück zur Erinnerung an den Holiday-Cup angefertigt.

Über die große Teilnehmerzahl der Kinder und Jugendlichen aus der Gemeinde Ummendorf beim Holiday Cup der Schützengesellschaft hat sich Vorstand Manfred Lämmle besonders gefreut. Lämmle dankte dem Organisationsteam Matthias Rundel, Ulrike Wagner, Susanne Böhmisch, Andrea Leiker, Selina Weissmann, Manne Erhardt, Franz Denzel, Georg Neiss, Eduard Geyer, Hubert Kopf und Klaus Nußbaumer für den Aufbau und Betreuung der acht Wettkampfstationen. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer sorgte Selina Weissmann und Franz Maucher.

Beim Bogenschießen wurden die Teilnehmer über die Angebote für Kinder und Jugendliche bei der Schützengesellschaft informiert. Nach den Sommerferien am Freitag, 16. September um 18 Uhr treffen sich wieder alle am Bogenschießen interessierten Kinder und Jugendlichen zum Jugendtraining in der Sportbogenhalle beim Schützenhaus.