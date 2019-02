Hohe Auszeichnungen für „Polde“ und Manfred Lämmle

Beim Zunftmeisterempfang in Narrenzell ist Karl-Heinz Maucher vom ehemaligen Vizepräsidenten des Bundes Deutscher Karneval in Köln, Eugen Müller, mit dem Verdienstorden des BDK in Gold mit Brillanten ausgezeichnet worden. Es ist die höchste zu vergebende Auszeichnung. Diese übergab Müller in Würdigung und in Anerkennung seiner langjährigen Verdienste zur Erhaltung und Förderung heimatlichen Brauchtums an Maucher. Manfred Lämmle wurde für sein außerordentliches Engagement und Tun von ANR-Oberzunftmeister Helmut Eichler und ANR-Vizepräsident Markus Stark der Verdienstorden mit Goldnadel verliehen.

Karl-Heinz „Polde“ Maucher wird im April sein Zunftmeisteramt nach 40 Jahren in andere Hände geben. Seit seinen Kindertagen ist er Mitglied der NZ „Zeller Schwarze Katz“. 1971 wurde er in den Zunftrat gewählt und 1973 mit der Gründung und Leitung der Schalmeiengruppe beauftragt. 1979 übernahm er von seinem Vater das Amt des Zunftmeisters und führte dieses über all die Jahre mit Herzblut aus. Von 1987 bis 1993 war er Mitglied im ANR-Präsidium. Siebenmal führte er die Zunft als Präsident durch die Fasnet. Acht ANR-Zünfte hat er betreut und die Patenschaft übernommen. Weitere nicht ANR-Zünfte hat Maucher bei deren Gründung unterstützt. Manfred Lämmle trat 1973 in die Narrenzunft als Neideck-Hexe ein. 1978 wurde er in den Hexenrat gewählt und übernahm von 1981 bis 1991 das Amt des Hexenmeisters. Seit 1979 organisiert Lämmle die jährliche Bachnabfahrt. 1985, 1990 und 2002 regierte Lämmle als Präsident Manne I – III. Durch die vielen von ihm übernommenen Moderationen wird er auch „Die Stimme vom Umlachtal“ genannt. Bei beiden Geehrten erhob sich der Saal und es gab stehende Ovationen.