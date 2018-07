Hochwasserrisiko ist Thema im Rat

In der nächsten Sitzung des Gemeinderats Eberhardzell am Montag, 9. Juli, von 19.30 Uhr an im Rathaus wird die Planung vorgestellt, wie das Hochwasserrisiko in Hedelberg vermindert werden soll.

Außerdem geht es um die Freianlagen auf dem Dorfplatz beim Gebhard-Müller-Haus in Füramoos. Die Räte sprechen über den Austausch der elektronischen Datenverarbeitung im Rathaus. Baugesuche, Bekanntgaben und Verschiedenes stehen ebenfalls auf der Tagesordnung. Zu Beginn der Sitzung können Bürger Fragen stellen und ihre Anliegen vorbringen.