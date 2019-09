Hits der 90er mit „Le Crescentis“

Der Chor „Le Crescentis“ des Liederkranzes Eberhardzell lädt jetzt schon herzlich zu seinem Konzert „Back to the 90s“ am Samstag, 26. Oktober, ein. Von 20 Uhr an erklingen im Dorfgemeinschaftshaus Oberessendorf Hits von Pur, Matthias Reim, Nena, Wolfgang Petri, Robbie Williams und vielen anderen. Als Gäste wirken die „Bidumtaler Musikanten“ mit.

Der Eintritt kostet acht Euro. Vorverkauf bei der Geschäftsstelle Eberhardzell der Raiffeisenbank Biberach, unter Telefon 07355/93070 und Mail liederkranz-eberhardzell@t-online.de.