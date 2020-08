Historische Kreuze restauriert und wieder neu erstellt

Pfarrer Max Wiest hat zwei Kleindenkmale in Eberhardzell eingeweiht. Es handelt sich dabei um ein „Arma-Christi-Kreuz“ am Simishof und ein Feldkreuz in Oberhornstolz. Wie der Arbeitskreis Heimatgeschichte Eberhardzell berichtet, waren beide Denkmale zuvor restauriert und neu hergestellt worden. Mit den Einweihungen fanden die jahrelangen Bemühungen und die Arbeiten des Arbeitskreises ihren Abschluss.

Wie es im Bericht heißt, war bei der Vorbereitung des 2015 erschienen Bildbandes „Kleindenkmale in Eberhardzell“ den Mitgliedern des Arbeitskreises bewusst geworden, dass es mit der Erhebung und Dokumentierung der Bildstöcke allein nicht getan ist, um diese für zukünftige Generationen zu erhalten. Aus diesem Grunde entschied sich der Arbeitskreis, die Eigentümer mit Rat und Tat bei der Pflege, Renovierung und Restaurierung zu unterstützen.

Als erstes Objekt dafür wurde das vom Landratsamt Biberach als Kulturdenkmal eingestufte „Arma-Christi-Kreuz“ am Simishof (Ritzenweiler) ausgesucht. Das seit mehreren Generationen in Familienbesitz befindliche Kreuz war laut Bericht in einem schlechten Zustand. Ziel der Besitzerfamilie war es, das Kreuz zu erhalten und ihm zu alter Schönheit zu verhelfen. Hierbei unterstütze der Arbeitskreis die Familie und stellte bei der Stiftung Wegzeichen der Diözese Rottenburg einen Förderantrag. Dieser wurde Ende 2017 genehmigt und nach Zusage weiterer Spenden durch die Raiffeisenbank Biberach und der Gemeinde Eberhardzell wurden 2018 die Arbeiten an die Fachfirmen Firma Weiss in Unterschwarzach (Blechbearbeitung) und den Kirchenmaler Helmut Krattenmacher aus Altshausen vergeben.

Im vergangenen Jahr konnten die Arbeiten an diesem besonderen und hauptsächlich in Südtirol vorzufindenden Feldkreuz abgeschlossen werden. Die feierliche Einweihung konnte aufgrund der Corona-Pandemie erst jetzt durchgeführt werden.

Als zweites Objekt wurde das Feldkreuz im Weiler Oberhornstolz ausgewählt. Es war bei einem landwirtschaftlichen Unfall total beschädigt worden. Auch hier trat der Arbeitskreis als Vermittler ein, um das Kleindenkmal an alter Stelle wieder zu erstellen. Nachdem bereits Kostenvoranschläge für einen Neubau eingeholt worden waren, wurde durch Zufall bekannt, dass im Nachlass einer Familie aus Eberhardzell ein sogenanntes Caravaca-Kreuz aus dem Jahr 1890 vorgefunden und dem Arbeitskreis für die Neuerstellung in Oberhornstolz als Schenkung übertragen wurde. Das Caravaca-Kreuz wird auch als „Päpstliches Kreuz“ bezeichnet. Somit konnte der Arbeitskreis auch hier einen erfolgreichen Abschluss vermelden, welcher mit der Einweihung endete.

Neben dem Kreuz spendete Aloisia Maier ihr Gedicht „Ode auf das alte Eberhardzell“ dem Arbeitskreis. Dieses Gedicht wurde zusammen mit den Erklärungen zu den einzelnen Kleindenkmalen und den Maßnahmen zur Renovierung und Neugestaltung in einer Broschüre zusammengestellt. Diese gibt es kostenlos beim Rathaus Eberhardzell.