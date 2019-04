Hexengilde bestätigt Claus Tress im Amt

Die Hexen sind mit 870 Mitglieder die stärkste Gilde in der Eberhardzeller Narrenzunft „Zeller Schwarze Katz“ . Bei ihrer Hauptversammlung haben sie Rückblick gehalten und den Vorsitzenden gewählt.

Claus Tress wurde einstimmig im Amt des Vorsitzenden der Hexengilde bestätigt. Wiedergewählt wurden auch die Schriftführerin Manuela Roos und die Hexenratsmitglieder Willi Maucher, Stefan Daiber, Thorsten Luz und David Bärsauter. In seinem Bericht bedankte er sich beim Hexenrat und den Gildenmitgliedern für das große Engagement und das vorbildliche Verhalten in der vergangenen Fasnetsaison. Die besondere Hexenpyramide der Neidegghexe habe die Zuschauer bei den Umzügen begeistert, sagte Tress. Das ANR-Präsidium hatte den Eberhardzeller Hexentanz aufgrund seiner guten Qualität ins Programm der Hexenrauhnacht in Friedrichshafen mit aufgenommen. Für das Einstudieren des Hexentanzes erhielt Janina Roos ein kleines Präsent.

Kassiererin Tanja Baier berichtete über ein ordentliches Plus in der Kasse im Kalenderjahr. Kassenprüfer Manfred Lämmle bezeichnete die vergangene Fasnet als außergewöhnlich lang. „Durch die gute Zusammenarbeit aller Gildenmitglieder in der Narrenzunft wird die Fasnet in Eberhardzell positiv wahrgenommen und gut repräsentiert“, sagte er.

Zunfträtin Melli Hopp gab aus der ANR-Regionenversammlung Oberschwaben-Donau Informationen zu Verhalten und Auftreten weiter. Zunftmeister Polde Maucher dankte für die reibungslose Durchführung der Fasnetveranstaltungen und wies auf die Jahreshauptversammlung der Zunft im August hin, wo die turnusgemäße Wahl des Zunftmeisters und Veränderungen im Zunftrat anstehen.