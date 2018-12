Helmut Stark dirigiert die Füramooser seit 15 Jahren

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

In einem landwirtschaftlichen Betrieb in Rastatt ist die Blauzungenkrankheit ausgebrochen – was auch Folgen für den Ostalbkreis hat.

Die Blauzungenkrankheit vom Serotyp 8 (Virustyp BTV-8) wurde im Landkreis Rastatt bei einer Routineuntersuchung in einem Rinderbestand in Ottersweier amtlich festgestellt, hat das Landratsamt Ostalbkreis am Montag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Um diesen Ausbruchbetrieb sei daraufhin umgehend ein Restriktionsgebiet mit einem Mindestradius von 150 Kilometern eingerichtet worden.