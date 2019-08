Hauptkerle kommen nach Mühlhausen

Das oberschwäbische Comedy-Duo Hauptkerle Ltd. ist am Samstag, 21. September, beim Liederkranz Eberhardzell zu Gast. Der Auftritt beginnt um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle im Teilort Mühlhausen.

Die ehemaligen Schwankstellenbetreiber, in der oberschwäbischen Kleinkunstszene bestens bekannt, zeigen in ihrem Programm „Hendra 4“ ein starkes Stück Mundart, das die oberschwäbische Bruddligkeit in all ihren Facetten widerspiegelt. Der Zuschauer erkennt sich selber und schlägt begeistert bis erschrocken die Hände über dem Kopf zusammen, heißt es in der Ankündigung. Die beiden Komödianten sind sehr spontan und improvisationsfreudig. Einlass in die Halle ist von 19 Uhr an.