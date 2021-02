Am Gumpigen konnte man schon morgens bei strahlendem Sonnenschein eine gewisse Aufregung im Seniorenzentrum Josefspark spüren. Es wurde gefragt „Wann geht es denn heute los?“ und immer mal wieder lief einem die ein oder andere verkleidete Person über den Weg. Am Vormittag gab es eine nette Erinnerungsrunde mit den BewohnerInnen zum Thema Fasnet. Dabei wurde es diskutiert: Wie war es früher? Welche Veranstaltungen waren wo? Zusammen wurde in Erinnerungen geschwelgt und Erzählungen von damals zusammengetragen. Am Nachmittag war es dann endlich so weit. Singen durften die BewohnerInnen zwar nicht, aber es wurde kräftig zu den Liedern mitgeschunkelt und geklatscht.

Einige Mitarbeitenden hatten sich ein „Süßes Quiz“ überlegt, zu dem die BewohnerInnen fleißig rätselten. Dank der Narrenzunft Eberhardzell konnten sogar kleine Preise in Form von Schokoladen-Talern verteilt werden. Neben dem Quiz wurde von zwei Mitarbeiterinnen ein Sketch aufgeführt, der die BewohnerInnen herzlich lachen ließ.