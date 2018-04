Grundstückspreis am Auenweg ist offen

Der Eberhardzeller Gemeinderat hat den Entwurf für die erste Änderung des Bebauungsplans Auenweg gebilligt. Es handelt sich um ein seit 1995 ausgewiesenes Mischgebiet für Wohnen und nicht störendes Gewerbe. Das Ende 2017 eingeleitete Änderungsverfahren betrifft die Erschließungsstraße, die jetzt in einem Bogen außen herum geführt werden soll. Nach einer Diskussion mit den Räten aus dem Kernort im Frühjahr ist im Entwurf festgehalten, dass die Straße an ihrem Ende zum Weg entlang der Umlach hin aufgeweitet wird, damit Fahrzeuge wenden können. Durch die andere Straßenführung ergibt sich eine etwas andere Aufteilung der Grundstücke.

Nach heutiger Rechtslage dürfte in dem Gebiet keine Bebauung mehr zugelassen werden, da es bei einem hundertjährlichen Hochwasser überschwemmt wird. Es besteht aber Bestandsschutz. Allerdings muss die Gemeinde an anderer Stelle einen Ausgleich schaffen, sprich Stauraum für Wasser ausweisen. „Nach langem Suchen sind jetzt Ausgleichsflächen gefunden worden, deshalb können wir jetzt wieder in das Verfahren einsteigen“, sagte Bürgermeister Guntram Grabherr.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung war in die Ratssitzung integriert, Bürger stellten Fragen. Die Erschließungsarbeiten sollen im Frühjahr 2019 starten, hieß es. Der Grundstückspreis sei offen und könne erst kalkuliert werden, wenn die Bauarbeiten vergeben werden.