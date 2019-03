Grünteam baut neue Halle und Stromtankstelle

Die Hummertsrieder Firma Grünteam erhält Leader-Fördergelder, um auf ihrem Betriebsgelände eine neue Maschinen- und Lagerhalle zu bauen. Zudem sind der Bau einer Photovoltaikanlage, einer Waschhalle mit Zisterne und eine Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge geplant. Insgesamt werden sechs Projekte in der Region Mittleres Oberschwaben gefördert.

Leader ist ein Förderprogramm der Europäischen Union und des Landes Baden-Württemberg. Das Programm hat das Ziel, die ländlichen Regionen sozial, kulturell und wirtschaftlich zu stärken.„Es freut uns, dass alle eingereichten Projektideen mit einer Förderung bedacht werden konnten und die Antragsteller nun ihre Anträge zur Umsetzung bei der Bewilligungsstelle einreichen dürfen“ sagt Florentien Waldmann, Geschäftsführerin der Leader-Geschäftsstelle. Die Vorhaben sind thematisch den Handlungsfeldern regionale Wirtschaft und Kommunalentwicklung zuzuordnen. Darunter befinden sich zwei öffentliche und vier private Projekte.

Michael Bleichner, Geschäftsführer der Firma Grünteam, freut sich, dass sein Förderantrag bewilligt wurde. Die Auftragsbücher sind voll bei der Firma Grünteam. Mittlerweile muss Bleichner sogar Anfragen ablehnen. Daher sei es sehr wichtig, die Arbeitsabläufe im Betrieb so effizient wie möglich zu gestalten, erklärt er. Die Firma Grünteam ist ein Dienstleistungsbetrieb im Garten- und Landschaftsbau und im Forstbereich. Jeden Morgen rücken gleichzeitig mehrere Arbeitstrupps aus, um zu ihren Arbeitseinsätzen zu fahren. „Für uns ist es extrem wichtig, dass die Verteilung der Materialien und Arbeitsgeräte an die Teams zügig verläuft“, so Bleichner. Wenn die neue Halle gebaut ist, will er daher einen zweiten Lagerist einstellen, der dafür sorgt, dass die Arbeitsprozesse morgens und abends noch strukturierter ablaufen. In der Halle wird zudem eine Werkstatt entstehen, in der die Mitarbeiter künftig selbst kleinere Reparaturen vornehmen können. Es geht bei diesem Projekt also um den Erhalt der aktuellen Arbeitsplätze sowie um die Schaffung einer weiteren Stelle.

Gleichzeitig steht bei diesem Projekt auch das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Bleichner plant, auf dem Dach der neuen Halle und einem bestehenden Gebäude eine Photovoltaikanlage zu installieren. Die Anlage wird 100 000 Kilowattstunden erzeugen. Diese sollen dann künftig für den eigenen Stromverbrauch und die neue Stromtankstelle genutzt werden. Der Rest der erzeugten Energie wird ins Stromnetz eingespeist. Die Stromtankstelle steht dann Kunden und Mitarbeitern kostenlos künftig zur Verfügung. Außerdem ist geplant, in einem ehemaligen Tank, der 60 000 Liter fasst, Regenwasser zu sammeln und dieses bei den Arbeitseinsätzen für die Bewässerung von Pflanzen und für die neue Waschhalle zu verwenden. Mit dem Bau der Halle soll begonnen werden, sobald die Baugenehmigung vorliegt.

Insgesamt stehen für alle sechs Projekte in dem Leader-Programm rund 200 000 Euro EU-Mittel und 87 000 Euro Landesmittel zur Verfügung.