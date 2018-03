Goldene Ehrennadel für Hans Moritz

Der Oberschwäbische Chorverband (OCV) hat am Samstag in der Umlachtalhalle in Eberhardzell bei seiner 133. ordentlichen Hauptversammlung Delegierte aus den Regionen des OCV, Allgäu, Biberach, Bad Saulgau, Iller, Laupheim und aus dem Schussental, begrüßt. Für ihre Verdienste wurden langjährige und verdiente Funktionsträger der Chöre geehrt (siehe Kasten). Herausragend dabei war die Ehrung des erkrankten Hans Moritz von der Chorgemeinschaft Tannheim. Hans Moritz ist seit 50 Jahren ununterbrochen Kassierer der Chorgemeinschaft und wurde für die vorbildliche Lebensleistung mit der goldenen Ehrennadel des SCV ausgezeichnet.

Bei der Marathonversammlung von dreieinhalb Stunden wurden verdiente Mitglieder geehrt. Die Chöre des gastgebenden Liederkranzes Eberhardzell, der gemischte Chor und der Kinder- und Jugendchor Le Crescentis, umrahmten die Versammlung musikalisch. Unter der Leitung von Birgit Barth und am Piano von Johannes Tress begleitet brachten sie ihre Gesangstitel überzeugend zum Vortrag. Aufhorchen ließ dann auch der Männerchor des OCV mit Anne-Regina Sieber: Er zeigte sich bei den auswendig vorgetragenen Liedern mit guter Dynamik absolut text- und tonsicher. Es war eine Freude, den 55 Männerstimmen zuzuhören. Der Gesang wurde mit einer Verstärkeranlage in die Halle übertragen, ohne Mikrofone wäre es vielleicht besser gewesen. Besucher im hinteren Teil der Halle bemängelten den Klangausgleich des Chorgesangs aus den Lautsprecherboxen.

Im Landkreis Biberach haben die Musik und der Chorgesang einen hohen Stellenwert, befand Präsident Achim W. Schwörer bei seiner Begrüßung und bedankte sich bei Landrat Heiko Schmid für die finanzielle Unterstützung des Chorgesangs durch den Landkreis. Diese Unterstützung sei ein Musterbeispiel für andere Landkreise. Mit launigen Worten, die die Zuhörer immer wieder zum Schmunzeln brachten, trug Landrat Schmid sein Grußwort vor. „Eberhardzell ist eine Perle im Landkreis Biberach“, sagte Schmid. An Präsident Schwörer gewandt sagte der Landrat: „Diese Unterstützung können und wollen wir leisten. Wenn der Landkreis die Unterstützung nicht leiste, „dann wären wir auch kein gutes Vorbild für andere“. Der Landkreis Biberach habe fast 200 000 Einwohner, etwa gleichviel Schweine und ungefähr halb so viele Rindviecher, zählte Schmid unter Schmunzeln der Besucher auf. „Wir sind aber auch reich an ehrenamtlichen Menschen, die sich für andere einbringen“, lobte Schmid. In Oberschwaben brächten sich zwei Drittel der Bürger im Ehrenamt ein, das sei spitze in Deutschland und Europa. Einsamkeit mache krank „und deshalb ist eine ehrenamtliche Tätigkeit besser als Aspirin“, folgerte der Landrat schmunzelnd.

Bürgermeister Guntram Grabherr stellte in seinem Grußwort die rund 4500 Einwohner zählende Gemeinde Eberhardzell vor. 50 Vereine gebe es in der Gemeinde „und ich bin stolz auf die Chöre in unseren Ortschaften“, so das Gemeindeoberhaupt.

Flächen- und zahlenmäßig sei der OCV einer der Großen im Schwäbischen Chorverband (SCV), sagte Jörg Schmidt, Präsident des SCV. Die Arbeit in den Chören werde immer komplexer „und wir sind gezwungen, auf den Wandel in der Bildungslandschaft und in der Gesellschaft gut zu reagieren“, befand Schmidt.