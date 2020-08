Eine gemütliche Wohnung mit Top-Aussicht, Kinder erwünscht. So oder ähnlich könnte die Anzeige einer zu vermietenden Wohnung aussehen. Im Fall der Kirchengemeinde St. Ottilia Mühlhausen handelt es sich allerdings um eine Bleibe für Störche.

Im Rahmen der Kirchensanierung vor zwei Jahren hat die Gemeinde eine Storchennisthilfe auf dem Kirchturm montiert. Die Hoffnung, dass diese baldmöglichst von einem Storchenpaar angenommen wird, erfüllte sich jedoch nicht. Zwar sei das Storchennest in regelmäßigen Abständen von jungen Storchenpaaren ausgiebig besichtigt worden, keines habe sich jedoch für den angebotenen Nistplatz entschieden, berichtet die Kirchengemeinde.

Daher holte man sich fachmännischen Rat von Gehard Föhr vom Nabu Biberach. Föhr erläuterte, dass die Störche es immer schwerer hätten, geeignetes Baumaterial zu finden und empfahl, selbst ein Nest zu bauen. Ein kurzes Gespräch genügte und eine ortsansässige Weidenflechterin fertigte ein Nest aus Ästen,Weiden und Zweigen an. Bei der Montage half die Firma Dangel Bau aus Bad Wurzach, die das Nest mittels eines 42-Meter-Teleskopladers auf das Kirchturmdach hievte. Am Montagabend startete die Aktion. Das Nest wurde auf den Kirchturm gehoben und an der Nisthilfe befestigt.

Nun hoffen die Mühlhauser, dass nächstes Jahr die neue Wohnung von einem Storchenpaar bezogen wird und der Nachwuchs dann nicht lange auf sich warten lässt.