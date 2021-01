Der Gemeinderat Eberhardzell tagt am Montag, 18. Januar, um 19 Uhr im Dorfgemein-schaftshaus Oberessendorf. Auf der Tagesordnung stehen Bürgerfragen und -anliegen, die Bekanntgabe der nichtöffentlich gefassten Beschlüsse der letzten Gemeinderatssitzung, diverse Baugesuche wie etwa der Neubau eines Übergangs über den Amselgraben und den Bidumbach sowie der Neubau einer Tankstelle in Füramoos. Zum Schluss wird der geotechnische Bericht zum Baugrund im Baugebiet Adler vorgestellt. Einlass ist ab 18.30 Uhr und nur mit Maske möglich. Am Platz darf die Maske nicht abgenommen werden. Die Zuhörerzahl ist aufgrund der Abstandsregelungen begrenzt.